Kobi Hisarcıklıoğlu’ndan deprem bölgesi için çağrı: KOSGEB kredileri ertelensin
Kobi

Hisarcıklıoğlu’ndan deprem bölgesi için çağrı: KOSGEB kredileri ertelensin

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hisarcıklıoğlu’ndan deprem bölgesi için çağrı: KOSGEB kredileri ertelensin

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, deprem bölgesindeki KOBİ’lerin toparlanma sürecinin sürdüğünü belirterek mart ayında başlayacak KOSGEB deprem kredisi ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, deprem bölgesindeki işletmelerin ekonomik olarak henüz tam anlamıyla ayağa kalkamadığına dikkat çekti.

 

Rifat Hisarcıklıoğlu, deprem bölgesindeki KOBİ'lerin desteğe ihtiyaçlarının devam ettiğini belirterek, "Martta ödemeleri başlayacak olan KOSGEB deprem kredilerinin ödemeleri ertelenmeli." ifadesini kullandı.

 

Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

 

Deprem bölgesindeki KOBİ'lerin sorunları ve desteğe ihtiyaçlarının devam ettiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Martta ödemeleri başlayacak olan KOSGEB deprem kredilerinin ödemeleri ertelenmeli. Deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal hayat normale dönene kadar KOBİ'lerin ve istihdamın korunması önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

