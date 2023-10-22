Hisarcıklıoğlu: Tarım ve hayvancılıkla kim uğraşıyorsa önü çok açık

Kayseri Ticaret Borsasının (KTB) tarım sektörünü geliştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak üzere önemli projeye daha imza attığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, hem pandemi hem de Rusya-Ukrayna savaşıyla dünyada en önemli stratejik sektörün tarım ve hayvancılık olduğunun bir kez daha görüldüğüne işaret ederek, “Geleceğe yatırım yapılacaksa bu iki alana yapılması lazım. Son 10 yılda dünyada en çok fiyatı artan grup, tarım ve hayvancılık ürünleri. Allah da bize böyle kıymetli bir toprak vermiş. Bunun kıymetini bilip, tarım ve hayvancılığı başımızın üstünde taşımalıyız” diye konuştu.

Dünya nüfusuna her yıl iki Türkiye nüfusu eklendiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönem tarım ve hayvancılıkla kim uğraşıyorsa önleri çok açık. Bu topraklarda kendisine yetebilen toprak, iklim hepsi var. Avrupa’da en fazla büyükbaş ve küçükbaşa sahip ülke Türkiye. Demek ki bu konuda bizim de önümüz açık. Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak ticaret borsalarımızla birlikte sektörü geliştirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkiye’de olmayan, 2004 yılında yasamıza dahil ettirdiğimiz lisanslı depoculuk. 2010’dan sonra Türkiye’de şu anda hububatta lisanslı depolarda artık ürünlerimiz bozulmadan hem depolanıyor hem ticareti yapılıyor hem de ürün ihtisas borsasıyla Türkiye’nin ve dünyanın her yerine ürünlerimizi satar hale geldik.”

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da kentin, Türkiye’nin en büyük pastırma, sucuk ve kavurma üreticisi olduğunu belirtti. Açılan canlı hayvan borsası ve pazar yerinin önemine dikkati çeken Bağlamış, “İlimizde ve bölgede hayvanlarını satmakta zorlanan yetiştiricilerimize modern bir tesiste satış imkanı sağlanarak ürünlerini doğru fiyata satması, hayvan alıcılarının da güvenli ve modern bir ortamda, doğru fiyata tedarik etmesini sağlayacağız. Şehrimiz besilik hayvan üretimi, üretilen hayvanın pazarlanması, mezbahacılık faaliyetleri ve sonrasında kavurma, pastırma, sucuk gibi nihai ürünlerin ortaya çıkacağı kompleks bir hayvancılık merkezi konumuna gelecek. Bu projeyle kayıt dışılığın da önüne geçmiş olacağız. Pazarın en önemli avantajlarından biri de fiyat dengesi olacak. Hayvan pazar yeri ve borsamız tam kapasiteyle çalıştığında ilimiz ekonomisine yıllık 20 milyar TL’lik katkı sağlayacak. Yıllık 350 bin büyükbaş, 550 bin küçükbaş hayvan satışı gerçekleşecek. Hedefimizde Kayseri’ye yakışır bir et borsası kurmak da var” dedi.