  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ata yurdunda '28 Şubat' zulmü! Başörtüsünün ardından uzun etek de yasaklandı

Elon Musk'tan ilginç çıkış: Metaverse hile, benim çipim daha güvenli!

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! CHP'li İzmir Belediyesi'nden insan canını hiçe sayacak karar!

İtalyanlar rahatsız: Erdoğan muazzam bir bağlantı kurdu, Türkiye Afrika'nın tahtına oturdu!

İbrahim Kalın da konuşma yapacak! Chicago'da başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ödüllerle zorbaların işlettikleri tezgahları dağılmıştır

Sanatçı dediğin böyle olur! Ahmet Özhan: Gerekirse yarım ekmek yiyeceğiz

Harekete geçildi! İBB'deki bazı çalışanlar için özel teftiş

Pakistan-Afganistan sınırında tehlikeli gerilim! Havan mermisi yağdırdı
Teknoloji HİSAR O+ nedir? HİSAR O+ teknik özellikleri neler?
Teknoloji

HİSAR O+ nedir? HİSAR O+ teknik özellikleri neler?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak ASELSAN-ROKETSAN iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi kullanıma hazır hale getirildi. HİSAR O+ ne oluyor? HİSAR O+ özellikleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 10:16:00 -
HİSAR O+ nedir? HİSAR O+ teknik özellikleri neler?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR O+ hakkında bilgi verdi. Peki, HİSAR O+ ne oluyor?

HİSAR O+ nedir? HİSAR O+ teknik özellikleri neler?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ hakkında bilgi verdi.

Savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak ASELSAN-ROKETSAN iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi kullanıma hazır hale getirildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sistemin harp başlığı TÜBİTAK SAGE tarafından üretildi.

Sistem, 360 derece etkinliğe sahip, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor.

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili oluyor.

Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkede mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.

HİSAR O+ sistemi, dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek.

Sistemin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma altyapısı bulunuyor. Sistem, atış kontrol merkezi, füze fırlatma sistemi, orta irtifa hava savunma radarı, elektro optik sistem ve kızılötesi arayıcı başlıklı füze unsurlarından oluşuyor.

HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, envantere girişi öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etmeyi başardı. HİSAR O+ böylece kabul faaliyetlerini tamamlamış ve bütün unsurlarıyla ve tam kapasite göreve hazır hale gelmiş oldu.

HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti.

Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise 2023'te kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!
Gündem

Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!

Batı'nın fonladığı hayvan derneklerinin başını çektiği, sokaklardaki köpeklerin toplanmasına karşı çıkan ve "çocuklar ölürse ölsün ama hayva..
'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya
Gündem

'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya "sokak köpeği" ayarı! Bunları ülkesine övünerek örnek gösteriyormuş

Kendi ülkesinde başıboş köpeklerin gezmesinin yasak olduğunu unutarak Türkiye’de gezen başıboş köpekleri önemli bir olaymış gibi #SokakHayva..
Dondurucu soğuğa böyle çözüm buldular! Kent merkezinde dikkat çeken görüntü
Yaşam

Dondurucu soğuğa böyle çözüm buldular! Kent merkezinde dikkat çeken görüntü

Sivas'ta yapılacak Kış Festivali kapsamında dondurucu soğuklar nedeniyle kent merkezinde variller içinde ateş yakıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay