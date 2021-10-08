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Teknoloji 'Hisar A+' Hava Savunma Sistemi, görücüye çıktı
Teknoloji

'Hisar A+' Hava Savunma Sistemi, görücüye çıktı

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tasarlanan Hisar A+Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Konya Bilim Festivali'nde sergilendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 12:56:00 -
'Hisar A+' Hava Savunma Sistemi, görücüye çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerin envanterine giren sistem, üzerindeki radar sayesinde havadaki uçak, helikopter, İHA ve SİHA'lara kilitlenerek, füzelerle 15 kilometre mesafeden ve 8 kilometre irtifadan vurabiliyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak tasarlanan HİSAR A+Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (KMOAİHSFS) TSK envanterine girmesinin ardından ilk kez Konya'da sergilenmeye başlandı.

Hisar A + Hava Savunma Sistemi, zırhlı bir paletli aracın üzerinde bulunuyor. Sistem, araçtan kontrol ediliyor. Arazi şartlarına göre de uyumlu, intikal eden askeri birliklere hava savunma desteği sağlamış oluyor.

Üzerinde bulunan radarla havadaki uçak, helikopter, İHA ve SİHA'lara kilitlenerek, füzelerle 15 kilometre mesafeden ve 8 kilometre irtifadan vurabiliyor. Sistemin üzerinde bulunan 4 adet füze ise ROKETSAN imzası taşıyor. Sistem, ilk kez Konya Bilim Festivali'nde sergilendi. Ziyaretçiler TSK tarafından sergilenen sistemleri ilgiyle takip etti.

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