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Hırvatistan da Helal Expo’da

Hırvatistan ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri, Dünya Helal Zirvesi ve 6. İİT Helal Expo Fuarı için işbirliğine start verdi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:58
Hırvatistan da Helal Expo’da

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete ve Helal Expo yönetimini Hırvatistan’ın Zagreb kentinde ağırlayan Hırvatistan İslam Topluluğu ve Helal Kalite Belgelendirme Merkezi, 29 Kasım-02 Aralık 2018’de gerçekleşecek, 6. İİT Helal Expo Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi İstanbul’a katılımlarıyla destek vereceklerini açıkladı.

TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSAT

Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, “Hırvatistan ekonomi ve helal camiası ilerigelenlerinin İİT Helal Expo Fuarı’nı resmi olarak destek kapsamına almaları ve üst düzey kalabalık bir heyetle etkinliği ziyaret edeceklerini söylemeleri, etkinliğin kapsadığı ülkeleri artırmamız açısından önemli bir adım oldu. Hırvatistan helal ithalatını en fazla Bosna-Hersek ve AB ülkelerine yaparken, bizim temas ve girişimlerimiz sayesinde artık Türkiye ile karşılıklı helal ticaretini geliştirme fırsatı da doğacak” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:58
  1. 6. İİT Helal Expo Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi İstanbul
  2. Hırvatistan
  3. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

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