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Hırsızlık şüphelisi, gazinoda eğlenirken yakalandı

Muğla'da hırsızlık suçundan aranan şahıs, bir gazinoda eğlenirken yakalandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:55
Hırsızlık şüphelisi, gazinoda eğlenirken yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir lokantadan gece, kasadaki yaklaşık 500 lira parayı çalan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek, bir eğlence merkezinde yakalanan İhsan Kantarcı (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantaya, geçen 13 Kasım'da, saat 23.30 sıralarında mutfak penceresinden giren bir kişi., güvenlik kameralarına aldırış etmeden kasaya yöneldi. Kasadaki yaklaşık 500 lira parayı alan şüpheli, yine geldiği gibi pencereden çıkıp, gitti. Sabah lokantaya gelen çalışanlar, kasanın açık olduğunu fark edip, güvenlik kamerasını incelediklerinde hırsızlığı görüp, durumu polise bildirdi. Polis, görüntülerdeki şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan İhsan Kantarcı olduğunu belirledi. Kantarcı, bir gazinoda eğlenirken, polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 16:55
  1. Muğla
  2. İhsan Kantarcı
  3. Hırsızlık şüphelisi
  4. gazinoda eğlenirken yakalandı

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