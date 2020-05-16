  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzin ve motorine zam

BİM’de kârlı dönem

BİM’de kârlı dönem

Fatih'te film gibi görüntüler! Polis silah çekmek zorunda kaldı

Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
için kalan
Aktüel

Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Gaziantep’te bir evden hırsızlık yapan bir kadın 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:45:20 -
Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Gaziantep’te bir evden hırsızlık yapan bir kadın 3 şüpheli şahıs yakalandı.


Gaziantep’te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Mahallesi’nde bir evde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen biri kadın 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların yapılan ev aramasında ise çalınan malzemelerle birlikte bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli tahkikata başlandığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı