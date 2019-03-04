Hırsızlık şüphelileri, 133 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Bilecik’te girdikleri evden 35 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, polis ekiplerinin 58 farklı noktadaki 133 saatlik kamera görüntüsü incelemesinin ardından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen 22 Şubat günü Bahçelievler Mahallesi’ndeki evden 35 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Mahalledeki 58 noktadan Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri yaklaşık 133 saatlik görüntü kayıtlarından şüphelilerin kaçtığı araç plakasını ve kimliklerini tespit etti. İkisi kadın 4 şüphelinin aracının dün Kütahya yolunda olduğunun belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyon kapsamında polis ekipleri otomobili durduruldu. İçindeki şüpheliler O.G., V.B., M.Ç. ve K.G. gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Bilecik Adliyesi’ne sevk edildi. Polis, araçta ve üzerlerinde bulunamayan ziynet eşyaları için çalışma başlattı.

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