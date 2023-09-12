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Gündem Hırsızlık olayları bıktırmıştı: O ilimiz artık rahat bir nefes alacak
Gündem

Hırsızlık olayları bıktırmıştı: O ilimiz artık rahat bir nefes alacak

Yeniakit Publisher
2023-09-12 15:27:00 -
Hırsızlık olayları bıktırmıştı: O ilimiz artık rahat bir nefes alacak

Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 18 şüpheli yakalandı

 

TEKİRDAĞ 

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 11 ev ve 6 iş yerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlıkların faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlığın meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerinin kimlik bilgilerini tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüphelilerin çaldıkları iddia edilen tüfek, otomobil, laptop, 3 cep telefonu, 3 motosiklet ve çeşitli elektronik malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

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