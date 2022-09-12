  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hırsızlık için keşif yapan 4 kişi yakalandı
Gündem

Hırsızlık için keşif yapan 4 kişi yakalandı

Beyoğlu'nda evleri soymak için keşif yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 12:12:00 -
Hırsızlık için keşif yapan 4 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kılıç Ali Paşa Mahallesi'nde sokaklarda 4 kadının apartmanlara girerek şüpheli tavırlar sergilediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelileri, Cihangir Mahallesi'ndeki bir sokakta hırsızlık amacıyla evlere girmek için keşif yaptıkları sırada yakaladı.

Tanınmamak için şapka, güneş gözlüğü ile cerrahi maske taktıkları belirtilen zanlıların üst aramasında evlere girmek için kullandıkları iddia edilen tornavida ele geçirildi.

Benzer suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen M.Ç, P.Ç, Ç.B. ile Z.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23