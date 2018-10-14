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Hırsızlık için girdiği evde yaşlı kadına saldırdı

Antalya Korkuteli'de bir eve giren hırsız, evde bulunan 68 yaşındaki yaşlı kadına saldırdı.

14 Ekim 2018 Pazar 14:22
Hırsızlık için girdiği evde yaşlı kadına saldırdı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadın, evine giren hırsızın saldırısına uğradı. Yaşlı kadın, kendini bıçakla kovalayan ve alkollü olduğu belirlenen şüphelinin elinden komşuları tarafından kurtarıldı.

Olay, Sülekler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gelen Aynur Öz (68), evinin alt katının ışığının yandığını gördü. Işığı söndürmek için odaya girdiğinde karşısında gördüğü İ.A. (19) yaşlı kadına saldırdı. Kendini korumak için ikinci kata kaçan kadın eve girerek kapıyı kilitledi.

Evin camlarını kırarak eve giren saldırgan, elindeki bıçakla Öz'ü kovalamaya başladı. Evdeki çığlıkları duyan komşuları, İ.A.'yı etkisiz hale getirip yaşlı kadını kurtardı. Olay sonrası Aynur Öz, haneye tecavüz ve hırsızlık suçlarından jandarmaya şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.A'nın hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ve olay sırasında alkollü olduğu belirlendi. Zanlı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Can ve mal güvenliğinin olmadığını ve yalnız yaşadığını söyleyen Aynur Öz, saldırganın tutuklanmasını istedi.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 14:22
  1. Antalya
  2. Korkuteli
  3. Aynur Öz
  4. hırsızlık vakası
  5. hırsız yaşlı kadına salırdı

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