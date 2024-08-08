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Yaşam Hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi
Yaşam

Hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-08-08 10:24:00 -

İstanbul Avcılar'da cep telefonu hırsızlığı saniye saniye kameraya yansıdı.

Avcılar’da bir kafede kasa yakınına bırakılan cep telefonu çalındı. Önce etrafı kontrol eden ardından da cep telefonunu alan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avcılar'da alışveriş merkezinde bulunan bir kafede kasa yanına bırakılan cep telefonunu gören bir şüpheli önce çevreyi kontrol etti. Ardından da cep telefonunu arka cebine koyup dükkandan dışarı çıktı. Alışveriş merkezindeki kafeden hızla uzaklaşan şüpheli bir süre sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonu sahibi olay sonrası görüntüleri sosyal medyadan paylaştı; ardından da polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler cep telefonunu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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