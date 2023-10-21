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Aktüel Hırsızlığın böylesini hiç görmediniz! Rögar kapağını açıp..
Aktüel

Hırsızlığın böylesini hiç görmediniz! Rögar kapağını açıp..

Yeniakit Publisher
2023-10-21 14:55:00 -
Hırsızlığın böylesini hiç görmediniz! Rögar kapağını açıp..

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece yarısı sokağa giden 3 şahıs, gözlerine kestirdikleri rögar kapağını açtı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece yarısı sokağa giden 3 şahıs, gözlerine kestirdikleri rögar kapağını açtı. Rögar kapağını açıp içeri giren şahıslar, metrelerce uzunluktaki kabloyu arkadaşıyla birlikte dışarı çıkardıktan sonra kesti. Kabloyu çalan şahıslar, kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kabloyu çalan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, mahalle sakinleri güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

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