0553 313 94 23

Hırsızlara karşı kurduğu sistem kendi sonu oldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hırsızlığa karşı önlem olarak evine elektrik veren bir sistem kurduran otel işletmecisi E.E. isimli vatandaş, açık unuttuğu sistem nedeniyle elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:49
Hırsızlara karşı kurduğu sistem kendi sonu oldu!

Evinin dış kapısına hırsızlığa karşı önlem olarak elektrik veren bir sistem kurduran 63 yaşındaki E.E, bugün denize gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, öğle saatlerinde plajdan dönen E.E, çıkarken açık unuttuğu sistem nedeniyle kapıyı ıslak elleriyle tutunca elektrik akımına kapıldı. E.E'nin olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi.

YAKINLARI KALP KRİZİ DİYOR

E.E'nin yakınları ise olayın elektrik çarpması değil kalp krizi sonucu olduğunu iddia ederek, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için adli tıp raporunu beklediklerini ifade etti.

İzmir'de oturan ve sık sık Bodrum'a gelip giden E.E uzun yıllar Kumbahçe sahilinde faaliyet gösteren mülkiyeti Bodrum Belediye'sine ait otelin işletmeciliğini yapmıştı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 16:49
  1. İzmir
  2. Bodrum
  3. elektrik çarpması
  4. Kaza
  5. Ölüm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    1. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    2. ABD'den Türkiye'ye İran ziyareti
    3. Mısır nasıl haşlanır?
    4. Kayseri merkezli 'mahrem subay'..
    5. Yargıtay'da yeni atanan 100 üyenin..
    6. Düğmeye basıldı! Emniyette dev operasyon
    7. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 20..
    8. Çamaşırları evin içerisinde kurutmayın!
    9. CHP Enis Berberoğlu'nu kurtarmak için..
    10. Seyyar gasilhaneydi, bakın şimdi ne..
    11. UEFA'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
    12. Emre Mor’dan Galatasaray açıklaması
    13. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    14. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1..
    15. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    16. İbrahim Kalın'dan İsrail'e sert tepki!
    17. Bulgaristan 2 savaş gemisi alacak!
    18. Sinir krizi belirtileri nelerdir?
    19. İspanya'da şaşırtan karar: İade talebi..
    20. Şenol Güneş'ten flaş transfer..
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...