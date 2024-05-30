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Yaşam Hırsızlar tarihi yapıyı talan etti
Yaşam

Hırsızlar tarihi yapıyı talan etti

Yeniakit Publisher
2024-05-30 10:24:00 -

1 milyar TL'ye satışa çıkartılan Kardiçalı Han’ı yine hırsızların hedefi oldu.

İzmir’in ilk, Türkiye’nin ikinci betonarme karkas yapısı olan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han’ı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Hırsızların hedefi olan tarihi binaya ise geçici süreyle önlem amaçlı tuğlalardan duvar örülmüştü.

40 hissedarı bulunan ve 35 milyon dolar; yani yaklaşık güncel kur ile 1 milyar 130 milyon TL’den satışa çıkarılan han, yine hırsızların hedefi oldu. Kentin en işlek merkezinde bulunan ve derin çatlaklarıyla dikkat çeken tarihi yapıya gelen hırsızlar, balyozlar yardımıyla tuğlaları kırarak içeri girdi. Hanın içerisinde kalan bazı eşyalarında çalındığı tahmin edilirken, açık kalan delik ise kapatılmayarak sadece tahta bir kapı ile örtüldü. Hırsızlarca daha öncede talan edilen asırlık binaya, “tehlikelidir” yazısının da asıldığı görüldü.

Tarihi Kardiçalı Han’ı, boşaltılmadan önce 40’ın üzerinde iş yerine ev sahipliği yaparak kent ticaretinin asırlık simge yapısı olarak biliniyordu.

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