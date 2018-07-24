Hırsızlar öyle bir şey çaldı ki bütün mahalle mağdur oldu
Manisa'da içme suyu deposundaki 2 aküyü çalan hırsızlar, bin 600 nüfuslu mahalleyi 6 saat susuz bıraktı.24 Temmuz 2018 Salı 19:23
Manisa'nın Salihli ilçesinde içme suyu deposundaki otomasyon sistemine bağlı 2 adet akü çalınınca mahalleli 6 saat susuz kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi civarında bulunan ve Mersinli Mahallesi'nin içme suyunu sağlayan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait su deposundaki otomasyon sistemine bağlı 2 adet akü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.
600 NÜFUSLU MAHALLE 6 SAAT SUSUZ KALDI
Olay sonrası bin 600 nüfuslu Mersinli Mahallesi'ne 6 saat su verilemezken, MASKİ ekiplerinin sorunu gidermesi ile mahalleye yeniden su verilmeye başlandı. Jandarma, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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