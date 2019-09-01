Hırsızlar çaldı, TESKİ anında müdahale etti Tekirdağ’da Yeniçiftlik Mahallesi’ni besleyen 7 su kuyusuna enerji veren trafonun kabloları kesilerek çalındı.

Tekirdağ’da Yeniçiftlik Mahallesi’ni besleyen 7 su kuyusuna enerji veren trafonun kabloları kesilerek çalındı. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) olaya anında müdahale ederek, bölgeye suyun verilmesini sağladı.

TESKİ’den yapılan açıklamada, “Kurumumuza ait Yeniçiftlik’i besleyen 7 adet su kuyusuna enerji veren 400 kVA direk tipi trafomuzun AG besleme kabloları hırsızlık olayı ile tahrip edilmiştir. Olay sonrası bölge jandarma ekiplerine ihbar edilerek, olay yerinde tutanak tutturulmuştur. Hırsızlık sonrası tahrip edilen kablolar TESKİ Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince yenilenerek su kuyularına enerji verilmiştir. Buna bağlı olarak bölgenin suyu da verilmiştir ve vatandaş mağduriyeti ortadan kaldırılmıştır" denildi.

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