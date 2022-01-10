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Gündem Hırsızlar boş durmuyor! Mezarında yatana bile rahat yok
Gündem

Hırsızlar boş durmuyor! Mezarında yatana bile rahat yok

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde kabristanlıktaki mezar taşlarını çalan şahıs jandarma tarafından enselendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 17:05:00 -
Hırsızlar boş durmuyor! Mezarında yatana bile rahat yok

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Helvacı Mahallesi’ndeki kabristanlıkta, mermer mezar taşlarının farklı zamanlarda yerinden sökülerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada şüphelinin mermer işçisi I.B. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince hırsızlık için kullandığı araçla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, şüphelinin, topraktan eliyle söktüğü mezar taşını kucağında taşıyarak, yol kenarındaki otomobilin bagajına koyduğu görülüyor

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