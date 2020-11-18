Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti
İzmir'in Konak ilçesinde bir pastane çalışanı sandalyede uyuyakalınca cep telefonunu çaldırdı. Hırsızın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüdeki rahat tavrı pes dedirtti.
İzmir'in Konak ilçesinde bir pastane çalışanı mesaisi esnasında oturduğu sandalyede uyuyakaldı. O esnada içeriye giren bir kişi uyuyan adamın masasından cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Rahat davranışları pes dedirtti
Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızın rahat tavrı pes dedirtti. Kayıtlarda üzerinde mont olan, ayakkabısız bir kişinin sessizce içeri girip, iş yeri sahibinin önünde bir süre durduğu, pastane sahibinin uyuduğundan emin olduktan sonra masa üzerindeki cep telefonunu alarak uzaklaştığı görüldü. Polis, eşgalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.