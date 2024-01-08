  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hırsız değil! Örümcek adam
Yaşam

Hırsız değil! Örümcek adam

Yeniakit Publisher
2024-01-08 00:35:00 -

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ev sahibi içerideyken çizgi film karakteri örümcek adam gibi balkona tırmanan hırsız, polis ekiplerine suçüstü yakalandı.

Verilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sıralarında İzmit ilçesi eski İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Bir şahsın balkondan tırmandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarı alan emniyet güçleri, bölge ekiplerini verilen adrese sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, balkondaki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ekipler uzun süre şahsa inmesi için ihtarda bulundu.

Neye uğradığını şaşıran zanlı, önce camı kırarak içeriye kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayan zanlı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaynak: İHA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23