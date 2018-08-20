Hırsız Brunson ile ilgili AK Partili isimden bomba iddia

‘Terör örgütü PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek' suçundan şuan ev hapsinde bulunan ABD'li casus Papaz Andrew Craig Brunson ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Türkiye ile ABD krize neden olan Bunson’ın Amerika'nın Irak’ı işgalinde Irak altınlarını yağmalama operasyonlarının komutanı olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşım yapan Mehmet Erdoğan, “Rahip olduğunu iddia ettikleri Brunson askerdir. Amerikanın Irak’ı işgalinde Irak altınlarını yağmalama operasyonlarının komutanı idi. Bu görüntüler de bu yağmalamanın fotoğrafları. Amerika için bu rahibin ne kadar önemli olması, ya konuşursa… ABD Irak'tan çaldıklarını ver” dedi.







