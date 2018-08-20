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Hırsız Brunson ile ilgili AK Partili isimden bomba iddia

Amerikalı casus Papaz Brunson ile ilgili AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan bomba bir iddiada bulundu. Erdoğan, Brunson'ın ABD'nin Irak'ı işgalinde Irak altınlarını yağmalama operasyonlarının komutanı olduğunu söyledi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:34
Hırsız Brunson ile ilgili AK Partili isimden bomba iddia

Terör örgütü PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek' suçundan şuan ev hapsinde bulunan ABD'li casus Papaz Andrew Craig Brunson ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet ErdoğanTürkiye ile ABD krize neden olan Bunson’ın Amerika'nın Irak’ı işgalinde Irak altınlarını yağmalama operasyonlarının komutanı olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşım yapan  Mehmet Erdoğan, “Rahip olduğunu iddia ettikleri Brunson askerdir. Amerikanın Irak’ı işgalinde Irak altınlarını yağmalama operasyonlarının komutanı idi. Bu görüntüler de bu yağmalamanın fotoğrafları. Amerika için bu rahibin ne kadar önemli olması, ya konuşursa… ABD Irak'tan çaldıklarını ver” dedi.

vekil-idd




 

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:34
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