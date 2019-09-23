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Hırçın golcüden Ronaldo’ya gönderme! ‘O umrumda değil’

Serie A'da Brescia'nın Juventus ile karşılaşacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan Mario Balotellli, "Ronaldo ile karşılaşacak olmaktan dolayı heyecanlı mısın?" sorusuna "Umurumda değil" diyerek cevap verdi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:58
Hırçın golcüden Ronaldo’ya gönderme! ‘O umrumda değil’

İtalya Serie A'da Brescia'nın Juventus'u ağırlayacağı maç öncesi DAZN adlı sitenin sorularını yanıtlayan golcü oyuncu Mario Balotelli, Cristiano Ronaldo ile ilgili gelen soru üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi.

Rakip takımda Portekizli yıldız Crsitano Ronaldo'nun oynayacak olması hatırlatılan Balotelli, "Heyecanlı mısın?" sorusunu şöyle cevapladı:

Ronaldo'ya karşı oynayacak olma fikri beni heyecanlandırıyor mu? Yok, umurumda değil. Messi ile o dünyanın en güçlü oyuncularından ve ona karşı oynamak tabii ki hoş bir şey ama beni heyecanlandırmıyor. Dürüst olmak gerekirse Juventus'un diğer maçlardan farkı yok.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:58
  1. İtalya Serie A
  2. Brescia
  3. Juventus
  4. DAZN
  5. Crsitano Ronaldo
  6. Balotelli
  7. Mario Balotelli

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