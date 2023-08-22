Hiranur'dan Bangladeş'e yardım eli

Son verilere göre, sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı yüz binleri buldu. Mağdurların büyük bir bölümü geçici barınma merkezlerine sığındı, fakat bu merkezlerin ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı rapor edildi. Özellikle temiz su, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Sel sularının yükselmesiyle birlikte birçok tarım arazisi de sular altında kaldı, bu da ülkenin gıda güvencesini tehdit ediyor. Ayrıca, suların geri çekilmesinin ardından bölgede ciddi bir sağlık krizi riski bulunmaktadır. Sularla birlikte hastalıkların yayılma riski, yetkilileri endişelendiriyor.

Hiranur Derneği, Bangladeş'teki sel mağdurlarına yardım eli uzatmaya hazırlanıyor. Dernek, selzedeler için acil yardım paketleri hazırlığında olup, bu paketlerde temiz su, gıda, ilaç ve hijyen malzemeleri bulunacak. Hiranur Derneği ayrıca, sağlık ve rehabilitasyon çalışmaları için de bölgede faaliyet gösterecektir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO