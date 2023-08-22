Hiranur Derneği Hatay Deprem Bölgesinde Yoğun Bir Çalışma Gerçekleştirdi
Hiranur Derneği, Hatay'da yaşanan depremin ardından bölgede tesis ettiği yardım ağı ile birlikte, depremzedelere destek olmayı sürdürdü.
İşte Hiranur Derneği deprem bölgesinde gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri:
- **Aktif Görev Süremiz:** Antakya'da 07.02.2023'ten 27.07.2023'e, Samandağ'da ise 21.02.2023'ten 09.08.2023'e kadar.
- **Saha Görevlileri:** Toplamda 83 saha görevlisi.
- **Sosyal Yardım:** 896.000 TL.
- **Yardım Araçları:** 21 yardım aracı.
- **Beslenme:** 985.600 kişiye kahvaltı ve yemek, 78.500 kişiye sıcak çorba.
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- **Aşevleri:** 1 Mobil Aşevi, 2 Çadır Aşevi.
- **Temel İhtiyaçlar:** 4.000 gıda kolisi, 6.900 battaniye, 3.600 bebek maması, 1.570 bebek bezi, 1.500 temizlik hijyen paketi.
- **Sular ve İçecekler:** 62 ton su ve meyve suyu.
- **Giysi ve Kıyafet:** 26.100 kişilik.
- **Diğer Yardımlar:** 938.500 ekmek.
Hatay'da AFAD ile koordineli şekilde yürüttüğü bu yardım çalışmaları, valilik kararıyla çadırkentlerin konteyner kentlere taşınması nedeniyle Antakya'daki Aşevi 27 Temmuz'da, Samandağ'daki Aşevi ise 9 Ağustos'ta sona ermiştir.