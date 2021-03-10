Hira tatlısı nasıl yapılır? | Hira tatlısı tarifi

Hira tatlısı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 tane yumurta, 1/2 su bardağı yoğurt, 1/2 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1/2 paket vanilin

Üstünü bulamak için; 1/2 su bardağı irmik

Şerbeti için; 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su

Hira tatlısı nasıl yapılır?

Öncelikle şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakın. Su ve şekeri bir tencereye koyun ve ocağın altını açıp şeker eriyene kadar sürekli karıştırmalısınız. Şerbeti kaynatmayın, sadece şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başlamadan önce altını kapatın ve soğumaya bırakabilirsiniz.

Bir yoğurma kabına hamur için gerekli olan tüm malzemeleri koyun ve bir spatula yardımıyla güzelce karıştırmaya başlayın. Oldukça ele yapışan ve yumuşak bir hamur elde etmelisiniz.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın. Üstünü bulamak için genişçe bir tabağa aldığınız irmiğin içine koyun ve tüm etrafı irmikle kaplanacak şekilde irmiğin içinde yuvarlamaya başlayın.

Tüm hamuru bu şekilde şekillendirip, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirmeniz gerekir.

Tatlılar fırından çıkar çıkmaz üstlerine soğumuş olan şerbeti gezdirin. Ardından şerbeti tamamen çekene kadar tatlınızı dinlenmeye bırakmalısınız.

Tatlılar şerbeti tamamen çekip, soğuduktan sonra, üstlerini antep fıstığıyla süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…