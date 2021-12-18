Hipofiz bezi tümörleri ve tedavisi

Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karakucak, hipofiz tümörlerine dair merak edilen sorulara cevap verdi.

Hipofiz bezi tümörlerinin genellikle genç erişkinlik hastalığı olarak, baş ağrısı, halsizlik, görme bozuklukları gibi belirtilere ortaya çıktığına dikkat çeken Opr. Dr. Ahmet Karkucak, "Hipofiz bezi beynin alt kısmında bulunan ve çeşitli hormonlar salgılayan bir endokrin bezdir. Endokrin bezler çeşitli hormonları üretip dolaşıma salgılayarak vücudun diğer bölgelerindeki hedef organları uyarıp fonksiyon görmesini sağlamaktadır. Hipofiz Bezi tümörleri, görme sinirlerinin hemen altında burun kökünün devamında beyinin tabanında birleşmiş olan Hipofiz bezinden köken alan genellikle iyi huylu tümörlerdir. Hipofiz bezinin işlevi çok önemli olduğundan, tümörün büyümesi ve vücudun ihtiyacı olmayan hormonları salgılaması sonucu ciddi sağlık sorunları oluşturabiliyor. Hormon salgılamasına veya salgılamamasına bağlı olarak kliniği değişir. Hormon salgılayan tümörler genellikle genç yaş gruplarında aşırı anormal kıllanma, düzensiz adet, memeden süt gelmesi gibi belirtiler verebilir. Çok büyük lezyonlarda görme problemi ile gelebilir. Hasta her iki tarafta görmesinin kaybolduğunu, görmede daralma olduğunu ifade edebilir. Bu belirtilere karşı dikkatli olarak kişinin doktora başvurulması gerekir. Yapılan muayene, tetkikler yapıldıktan ve Hipofiz Bezi tümörü tanısı konulduktan sonra kişinin durumuna göre cerrahi tedaviye karar verilir" diyerek sözlerine son verdi.

Hipofiz bezi nedir?

Hipofiz bezi, beyin tabanında Sella Turcica (Türk Eğeri) adı verilen kemik yapının içinde bulunan, bezelye büyüklüğünde bir salgı bezidir. Vücudumuzdaki çeşitli hormonların salgılanmalarını düzenleyen hayati öneme sahip bir organdır