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Hiperaktif çocuk en erken nasıl anlaşılır?

Hiperaktif çocuğun belirtileri nelerdir? Hiperaktif çocuğu nasıl anlarız?

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:45
Hiperaktif çocuk en erken nasıl anlaşılır?

Günümüz dünyasında ekolojik sistemlerin gösterdiği bozukluk, tarım sistemlerinde yanlış üretimler ve ekonomiyi yükseltmeye dayalı olarak yapılan yanlış uygulamalar beslenme türünü ve çocukların yetişmesinde kullanılan gıda ürünlerini olumsuz düzeyde etkilemektedir.

Anne ve babalarının doğum öncesinde gerçekleştirdikleri yanlış beslenme, annenin hamilelik döneminde yaptığı hatalar, çocukların çok küçük yaşta ve bebeklik çağında yanlış beslenmesi gibi birçok etken hiperaktivite gibi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Hiperaktivite, günümüzde anne ve babaların çocuklarında rastlamaktan en çok korktuğu sorunların başında gelmektedir. Bu nedenle en erken şekilde hiperaktif çocuğu nasıl anlarız konusunda birçok ebeveyn araştırma gerçekleştirmekte ve uzmanlar bu konuda yaptığı çalışmalarla önemli sonuçlar ortaya koymaktadır.

HİPERAKTİF ÇOCUĞUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eğer, çocuğunuzda hiperaktivite olup olmadığını merak ediyorsanız ve hareketlerinden, davranışlarından dolayı çocuğunuzda şüphe görüyorsanız, bir an önce uzmanlar tarafından ortaya çıkarılmış fikirleri ve belirtileri incelemeniz gerekir. Eğer, hiperaktif çocuğu nasıl anlarız konusunda bir araştırma gerçekleştirirseniz, karşınıza çıkacak belirtiler arasında dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik gibi iki önemli konu yer alacaktır. Özellikle hiperaktif çocuklarda dikkat eksikliği belirtileri olarak; ayrıntılara dikkat etmeme, sık sık dikkatsizlikten dolayı yanlış yapma, hobi ve oyunlarda bile dikkatini sürdürme ve konsantrasyon sağlayarak bir iş yapamama gibi noktalar bulunur. Hiperaktiflerde aşırı hareketlilikten dolayı ortaya çıkan belirtilerde ise aşırı konuşma, kendi kendini meşgul edememe, durup dinlenme bilmeden hareket gösterme ve içinde durmayan bir motor varmış gibi sürekli hareket etme isteği sizi şüphelendirebilir.

HİPERAKTİF ÇOCUĞU NASIL ANLARIZ?
Eğer, çocuğunuzla ilgili durumlarda hiperaktif çocuğu nasıl anlarız konusunda yapılan araştırmaları inceleyerek belirtileri görüyorsanız, öncelikle üç noktaya dikkat etmeniz gerekir. Bu noktada aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve impulsif davranışlar bulanıyorsa çocuğunuzda hiperaktivite olup olmadığını net olarak öğrenebilmek için direkt bir şekilde tıbbi destek almalı ve doktor kontrolüne başvurmalısınız. Özellikle erkek çocuklarda kız çocuklara göre çok daha yüksek oranda hiperaktivite olma riski yer almaktadır. Toplumumuzda hiperaktivite görülme oranı yaklaşık olarak yüzde 2-3 gibi değişen aralıklarda bulunmaktadır.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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