Hint yağı faydaları saymakla bitmiyor! Orjinal hint yağı nasıl anlaşılır?

Hint yağı, Hint yağı bitkisinin tohumlarından elde edilerek çıkartılan bir yağdır. Bu yağ sarı renkli bir yağdır.

Hint yağı neden yapılıyor?

Hint yağı, hint yağı bitkisinin tohumlarının ezilmesiyle elde edilir. Daha çok güzellik amaçlı kullanılan hint yağı tedavi amaçlı da kullanılır. Hint yağı en çok Hindistan ve Afrika'da kullanılmaktadır.

Hint yağının faydaları ve kullanımı

*Saçların hızlı uzamasını, gürleşmesini ve gürleşmesini sağlar.

Güçsüz ve seyrek saçlar için sık sık önerilen hint yağı, saçların daha çabuk uzamasını sağlıyor. Aynı zamanda saç köklerini besleyerek daha gür olmalarına olanak tanıyor. Hint yağını saça uygulamak için ilk olarak parmak uçlarınızla saç köklerine masaj yapın. Ardından hint yağını tüm saçınıza sürün. Saçlarınızı bu şekilde 2-4 saat kadar bekletin. Ardından ılık su ile durulayın. Bu uygulamayı haftada 2 kez düzenli olarak yaparsanız, 1 ay içinde saçlarınızdaki değişimi görebilirsiniz.

*Saç kıran ve kepeği önler.

Antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahip olan hint yağı, mantar ve bakterilere karşı da son derece etkilidir. Saç derisi kuruluğu, kepek ve saç kırana karşı etkili bir tedavi olarak kullanılabilir. Hint yağının bu etkilerinden yararlanmak için saç köklerine masaj yapmanız gerekir.

*Kabızlığa karşı etkilidir.

Kabızlık sorunu hemen herkesin başına gelebilecek bir sorundur. Özellikle bazı kişilerde sık sık meydana gelerek kronik bir hal alabilir. Bir bardak suyun içerisine 2 damla hint yağı ekleyerek tüketin. Bu sayede kabızlık sorunundan kurtulabilirsiniz. Ancak bitkisel ürünler herkese aynı sonuçlar vermediği için, hint yağını kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

*Kaş ve kirpiklerin gürleşmesini sağlar.

Hint yağı, içeriğinde bulunan omega 6, E vitamini ve diğer mineraller sayesinde kaş ve kirpiklerin gürleşmesini sağlar. Özellikle kaş ve kirpiklerde dökülme sorunu yaşayan kişilerin uygulaması önerilir. Hint yağı yalnızca gürleşmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kökleri besler ve uzamayı hızlandırır. Hint yağını kirpik ve kaşlara uygulamak için, temiz bir kulak çubuğu kullanabilirsiniz. Yağı çubuğa sürdükten sonra, rimel sürer gibi kirpiklerinize uygulayın. Aynı işlemi gürleşmesini istediğiniz kaş bölgesine de sürün. Kirpik ve kaşa yağı sürerken gözlerinize gelmemesine dikkat edin. Yağı sürdükten sonra en az yarım saat bekletin ve ılık suyla temizleyin. Bu uygulamayı haftada bir kez yapabilirsiniz. Ancak hint yağını uygulamadan önce cildinizde makyaj kalıntıları olmaması gerekir.

*Eklem ağrılarını kısa sürede geçirir.

Uzun yıllardır eklem ağrılarına karşı kullanılan hint yağı, alternatif tıp yöntemlerinden biridir. Eklem ağrıları üzerinde olumlu etkileri olduğu söylenen hint yağı, iki farklı şekilde uygulanabilir. Ağrı bölgesine birkaç damla hint yağı sürerek masaj yapılmalıdır. Bu sayede ağrılar hafifleyecektir. Eğer ağrı azalmıyorsa, bölgeye hint yağı sürüp üzerini kapatın. Bölgenin üzerine sıcak su torbası koyun. Ancak sıcaklığın eklem ağrıları üzerinde olumsuz etkileri de olabilir. Bölgede rahatsızlık hissederseniz sıcak su torbasını kaldırabilirsiniz.

*Sivilce ve yara izlerini kapatır.

Hint yağı içeriğindeki E vitamini sayesinde yara ve sivilce izlerinin daha hızlı iyileşmesini sağlar. Uyumadan önce sivilce ve yara izi olan bölgeye masaj hareketleriyle hint yağı sürerseniz, zaman içinde izin kaybolduğunu görebilirsiniz. Ancak hint yağı açık yaralar üzerinde uygulanmamalıdır.

*Cilt kesikleri ve yanıklara karşı etkilidir.

Ciltteki hücrelerin daha kolay onarılmasını sağlayan hint yağı, yara ve yanıkların hızlı iyileşmesini de sağlar. Yara ve yanıkların olduğu bölgeye hint yağını masaj yaparak sürebilirsiniz. Bu sayede ağrı ve kaşıntılar da azalacaktır.

*Yaşlanma karşıtı etkisiyle kırışıklıkları azaltır.

Kolajen üretimini arttıran hint yağı, oluşabilecek kırışıklara karşı oldukça etkilidir. Aynı zamanda daha önceden oluşan kırışıklıkları da azaltır. Kırışıklık olan bölgelere birkaç damla hint yağı sürebilirsiniz.

*Vücut çatlaklarına karşı etkilidir.

Doğum, ani kilo değişimleri, soğuk hava ve cildin nemsiz kalması vücutta çatlaklar oluşmasına neden olabilir. Çatlakların en çok görüldüğü bölgeler ise dudak, el, basen ve göbek kısmıdır. Hint yağıyla çatlak olan bölgelere düzenli olarak masaj yapmak cildin nemlenmesine ve derinin beslenmesine olanak sağlıyor. Bu sayede çatlaklar da zaman içinde hızlıca azalıyor.

*Tırnakları güçlendirir, kırılmasını önler ve uzatır.

Kırılgan tırnaklar genellikle vitamin eksikliği sonucunda ortaya çıkar. Tırnakların kısa sürede uzaması ve güçlenmesi için gece uyumadan önce tırnaklara hint yağı sürebilirsiniz.

Hint yağının zararları nedir?

Öncelikle her üründe olduğu gibi hint yağını suya karıştırarak içecekseniz, mutlaka doktora danışmanız gerekir. Çeşitli maddelere alerjiniz varsa veya ciddi bir rahatsızlığınız var hint yağı tüketmeden önce doktorunuza danışmanız sağlığınız açısından oldukça önemlidir.

Bunun dışında hint yağı normal düzeyde kullanıldığında bilinen bir etkisi yoktur. Ancak, hint yağının aşırı kullanılması gözeneklerin kapanmasına ve kızarıklıklara neden olabilir. Bu nedenle uygulanan bölgenin büyüklüğüne göre birkaç damla kullanılması gerekir.

Hassas ve alerjin bünyelerde hint yağı ciltte kızarıklara yol açabilir. Bu nedenle uygulanmadan önce kolun iç tarafında küçük bir bölümde denenmelidir. Eğer kaşıntı, kızarıklık, kabarma gibi reaksiyonlar görülürse bölge hemen suyla temizlenmelidir.

Hint yağı kabızlık için kullanılacaksa, miktar doğru ayarlanmalıdır. Haftada bir kez tüketilmesi önerilir. Hint yağının aşırı kullanımı ishale neden olabilir.

Orjinal hint yağı nasıl anlaşılır?

Sahte esansiyel yağı nasıl anlayabilirsiniz?

Esansiyel yağlar, uçucudurlar ve leke yapmazlar. Aldığınız esansiyel yağın gerçek olup olmadığını anlamak için, bir kağıda damlatın ve birkaç dakika bekleyin. Eğer esansiyel yağ kağıtta leke bıraktıysa, yağınız gerçek değildir. Esansiyel yağların fiyatları o kadar da ucuz değildir.

Yağın dokusu

Esansiyel yağlar, aslında yağ değildir ve ciltte kullanıldığında yağlı bir doku bırakmazlar. Esansiyel yağ cildinizde yağlı bir his bırakıyorsa, gerçek, doğal bir esansiyel yağ değildir.