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Dünya Hint milletvekilinden mide bulandıran görüntü! Üstelik satışa da çıkardı
Dünya

Hint milletvekilinden mide bulandıran görüntü! Üstelik satışa da çıkardı

Hindistan'dan bir milletvekili şaşkına çeviren bir olaya imza attı. Hint milletvekili, "koronavirüsün çaresi" diyerek inek idrarı içti ve hazırladığı karışımın satışa çıkarıldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 18:40:00 - 2021-05-09 18:44:13
Hint milletvekilinden mide bulandıran görüntü! Üstelik satışa da çıkardı

Dünya çapında 158 milyondan fazla insana bulaşan ve 3.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

Hindistan yönetiminin salgına karşı etkisiz yöntemlerle müdahale etmeye çalışmasıyla birlikte vaka sayılarında çok ciddi bir artışın görüldüğü ülkede güncel verilere göre 22 milyondan fazla insana koronavirüsün bulaştığı, 242 binden fazla insan da koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

İnek idrarından karışım hazırlayıp içti

Vaka sayısının artmasından ardından Hindistan’da görevli bir milletvekili tartışma yaratan bir video paylaştı. Kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda milletvekili Surendra Singh, inek idrarı içti.

İnek idrarının koronavirüsten diyabete kadar birçok hastalığa iyi geldiğini iddia eden Singh, kameraların karşısında inek idrarını suyla karıştırmak gerektiğini söyledi.

Karışımları satışa da çıkarmış

Karışımı kameralar karşısında hazırlayan milletvekili, bunun sabahları tok karnına içilmesi gerektiğini söyledi. Singh, “Bunu tokken değil, açken içmelisiniz. Üstelik bu karışımı tükettikten yarım saat sonra hiçbir şey içmeyin” dedi. Bunun şişelenmiş versiyonlarının da piyasada olduğunu öne süren Singh, “Bu karışım sıvı ya da kapsül şeklinde de satışta” dedi.

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Yorumlar

Neron11

İneği kutsal sayan öküzlerden başka ne beklenir, midem bulandı.
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O starter idi, arkasından birbuçuk porsiyon da inek .... yedi
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