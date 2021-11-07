Hindular inek gübresinin içinde "eğlendi"
Hindistan'ın en önemli Hindu festivali olan Diwali'nin sonunu kutlamak için yüzlerce kişi inek gübresinin içine girdi.
Hindistan'ın en önemli Hindu festivali olan Diwali'nin sonunu kutlamak için yüzlerce kişi inek gübresinin içine girdi. Birbirlerinin yüzlerine inek dışkısı süren yerel halk, dışkının arındırıcı olduğunu söyleyerek koronavirüs ve diğer virüslerden korunduklarını savundu.
Ülkenin güneyindeki Karnataka ve Tamil Nadu eyaletlerinin sınırında yer alan köyde toplananlar, inek dışkılarını birbirlerine atarak "eğlendi".