Hindistan’ın atadığı elçiyi Pakistan istemedi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Hindistan Dışişleri Bakanlığının diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürmesinin ardından İslamabad Büyükelçisi Gaurav Ahluwalia’nın yerine maslahatgüzar olarak atadığı Jayant Khobragade’nin adaylığının reddedildiğini bildirdi. İslamabad yönetimi, Hindistan’dan ilişkilerin derecesinin düşürülmesi kararına uygun kıdemde bir yetkiliyi göreve atamasını istedi. Hindistan, 5 Ağustos 2019’da yaptığı anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir’in kendi kontrolündeki bölgesinin özel yönetim statüsünü kaldırarak merkeze bağlı “Birlik Toprağı” statüsündeki iki ayrı idari birime ayırmıştı. Pakistan, bu eyleme tepki olarak Yeni Delhi yönetimiyle diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürme kararı almıştı.