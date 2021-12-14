Hindistan'dan Türkiye kararı! İHA alacaklar

Hindistan'ın Türkiye'den İHA ithal etmek istediği ve Mart 2022'deki askeri ihaleler döneminde bunu gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Hindistan'ın yeni askeri ihale döneminde Türkiye'den insansız hava aracı (İHA) satın alma niyetinde olduğu bildirildi.

Mart 2022'de gerçekleştirilecek olan Hindistan'ın savunma ihalelerine hazırlık olarak Ankara merkezli Zyrone Dynamics ile Hint yetkililerin ön görüşmeler yürüttüğü aktarılıyor.

Bu görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkması durumunda Zyrone Dynamics üretimi İHA'ların Mart 2022'deki ihaleler döneminde Hindistan'da demo uçuşlar gerçekleştireceği ve ithalatın yapılacağı ön görülüyor.

Türkiye SİHA sektörünün son dönemde en çok Polonya ve Hindistan pazarlarına odaklandığı belirtiliyor.

Türkiye'den SİHA ithal eden ilk NATO üyesi Polonya olurken, dünyanın en büyük ordularından birine sahip Hindistan'ın SİHA ihalesine girmesi oldukça önemli.

Öte yandan Hindistan bölgede Pakistan ile de uzun yıllardır sürmekte olan ciddi bir askeri rekabet içerisinde bulunuyor.

Kaynak: Mepa News