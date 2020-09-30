Hindistan'dan tepki çeken karar

Hindistan'da tepki çeken bir karar alındı. Ülkede, Babri Camisi'nin 1992 senesinde yıkılması ile ilgili çeşitli suçlardan yargılanan 32 kişinin beraatına hükmedildiği bildirildi.

Yargıç Surendra Kumar Yadav, Babri Camisi'ne Hindu aktivistlerce yapılan saldırının altında herhangi bir komplo bulunmadığı yönünde bir karar aldı.

Mahkeme, Babri Camisi'nin yıkılması ile ilgili çeşitli suçlardan yargılanan, içlerinde Hindistan Halk Partisi'nden (BJP) üst düzey isimlerin de olduğu 32 kişinin beraatına hükmetti.

Diğer yandan, mahkeme heyeti, Babri Camisi'nin yıkılmasının kanuna aykırı olduğunu, buna ilişkin davanın ayrıca görülmesi gerektiğini bildirdi.

1528 yılında inşa edilmişti

Babür Devleti'nin kurucusu olan Babür Şah'ın yaşadığı dönemde komutanlarından Mir Baki, 1528 yılında bu camiyi inşa ettirmişti.

Babri Camisi, 1980'lerde Hindu milliyetçisi örgütlerce başlatılan tapınak (Mandir) kampanyasına kurban gitti.

Babri Camisi arazisinin tapınak üzerine inşa edildiğine ilişkin iddia, Müslümanlar ve Hindular arasında uzun seneler tartışma konusu oldu ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Daha önce de iki topluluk arasında zaman zaman problemlerin yaşanmasına neden olan Babri Camisi tartışmaları ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra da sürdü.

Aralık 1949'da bir grup Hindu, mabet içerisine Allah'a şirk koştukları, tapındıkları Rama'nın ikonunu bıraktı ve bunun sözde bir 'mucize' olduğunu yaymaya çalıştı. Bu skandalın ardından Hint hükümeti, bölgeyi "tartışmalı arazi" ilan ederek camiyi ibadete kapattı.

1980'lerde Dünya Hindu Konseyi ve Hindistan Halk Partisi Faizabad'da bulunan araziye sahip olmak için kampanya yürütmeye başladı. Bu gibi Hindu örgütlerinin öncülüğünü yaptığı gruplar, 80’li senelerin sonunda, tapınak iddialarını yüksek sesle dile getirmeye başlayarak arazinin Hindulara verilmesi çağrısı yaptı.

18 ay boyunca süren, dönemin izlenen dizilerinden Ramayana, devlet kanalı Doordarshan'da 1987 senesinde başlayarak başladı. Pazar günleri verilen ve 78 bölüm olan diziyle, Rama ve hikayesi, milyonlarca Hindu'nun evine girerek sözde somut bir olay haline dönüştü.

Dizide, Rama'nın, karanlığa karşı zaferinden sonra Babri Camisi'nin bulunduğu yere, Ayodhya Krallığı’na dönmesi ve buna benzer hususlar işlenmesi dikkatleri bölgeye topladı.

1992'de Hindular tarihi camiyi yıktı

BJP lideri Lal Krishna Advani'nin 1990'ın Eylül ayında başlattığı kampanya ile olaylar daha da kışkırtıldı. Advani, iki tekerlekli savaş arabasına dönüştürülen Toyota marka otomobili ile caminin bulunduğu Uttar Pradeş eyaletine doğru yaptığı yolculukta, Ram Tapınağı'nın inşası için kullanılacak tuğlaları topladı, Rama gibi giyindi, ok ve yay kuşandı.

6 Aralık 1992 tarihinde ise milliyetçi parti ve örgütler tarafından düzenlenen miting esnasında, Hindu gönüllüler, Hindu din adamları, militanlar ve gençlerden oluşan 150 bin kişinin kazma, kürek ve levyeler ile ibadethaneye saldırması, yaklaşık 500 senedir ayakta duran Babri Camisi'nin 5 saat içinde yıkılması ile sonuçlandı.

Caminin yıkılma haberi, Hindistan çapında ayaklanmaların yaşanmasına neden oldu. Ülkenin bölünmesinden sonra yaşanan en büyük toplumsal şiddet olayına dönüşen ayaklanmalarda çoğunluğu Müslüman 2 bine yakın kişi hayatını kaybetti ve 5 binin üzerinde kişi yaralandı. Olayların Pakistan ve Bangladeş'e de sıçradığı bildirildi.

Yüksek Mahkemenin skandal kararı!

Müslümanlar ve Hindular arasında on yıllarca problemli bir şekilde kalan Babri Camisi konusu, Hindistan Yüksek Mahkemesinin 9 Kasım 2019 tarihinde cami arazisinin Hindulara verilmesi ile ilgili tepki çeken kararıyla yeni bir noktaya taşındı.

Yüksek Mahkeme, kararında, yaklaşık 1,1 hektarlık arazinin tamamının tapınak inşa etmek için kurulacak Hindu vakfına tahsis edilmesine, bunun karşılığında ise arazinin hak sahibi Müslüman vakfa başka bir yerden yaklaşık 2 hektar arazi verilmesi şeklinde skandal bir hükme imza attı.

Karardan sonra 5 Şubat tarihinde Başbakan Modi, tapınağı inşa etmek üzere "Şri Ram Janmabhoomi Teerth Kşitra Vakfı"nın kurulduğunu bildirdi.

Diğer yandan, davanın taraflarından Uttar Pradeş Sünni Merkez Vakfı Kurulu, önceden 2 hektarlık arazinin kabul edileceğini belirtmiş olsa da bahse konu arazide bir cami inşa edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Pakistan'dan kınama: Utanç verici

Pakistan, Hindistan'da mahkemenin tarihi Babri Camii'nin yıkılması davasındaki bütün sanıkların beraatine karar vermesine tepki gösterdi. Hindistan'ı kınayan Pakistan'ın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın "utanç verici" olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, bütün sanıklara beraat kararının verilmesinin Hindistan'ın yargı sistemenin adaleti sağmakta yine başarısız olduğunu gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, caminin yıkılmasının, binlerce cinayete yol açan Hindistan Halk Partisi (BJP) öncülüğündeki toplumsal şiddete neden olduğu anımsatılarak sözde en büyük demokraside bir adalet görüntüsü olsaydı, suç eylemi ile alenen övünen bireylerin özgür bırakılamayacağı bildirildi.

BJP'nin bağlı olduğu RSS yapılanmasının Müslüman karşıtı politikalarının en iyi şekilde Cammu Keşmir'de görülebileceğine de işaret edildi.

Açıklamada, Hindistan, Müslümanlar başta olmak üzere azınlıkların ibadet mekanlarıyla aşırılıkçı grupların hak iddiasında bulunduğu diğer dini yerlerin güvenliğini korumaya çağrıldı ve Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) ilgili uluslararası kuruluşların, azınlıkların dini haklarının korunmasında rol oynaması gerektiği bildirildi.