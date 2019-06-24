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Hindistan'dan İsrail'e ağır darbe!

Hindistan, terör devleti İsrail'e sipariş verdiği 500 milyon dolar değerindeki antitank füze sistemlerini almaktan vazgeçtiği duyurdu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:34
Hindistan'dan İsrail'e ağır darbe!

Indian Express gazetesinin devlet yetkililerine dayandırdığı haberde, Hindistan'ın İsrail'den almayı planladığı 500 milyon dolarlık taşınabilir güdümlü antitank füzesi siparişinden vazgeçtiği belirtildi.

Haberde, iptal kararının, yerli savunma şirketi Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütünün (DRDO) füzelerin ülke içinde çok daha ucuza imal edilebileceği hususunda Hindistan hükümetini ikna etmesi sonrası verildiği bildirildi.

Şirketin, silahların testini eylül ayında başarılı şekilde gerçekleştirdiği ve siparişleri iki sene içinde Hint ordusuna teslim etmeyi hedeflediği kaydedildi.

Yetkililer, şirketin füzeleri geliştirme çabalarının hızlı şekilde sürdüğünü vurguladı.

Haberde, ordu yetkililerinin DRDO'nun iki sene içinde teslimatı yapma konusunda çekinceleri olduğunu ancak Hindistan Savunma Bakanlığının yurt dışından almak yerine yerli şirketlerle çalışmayı tercih ettiği bilgisine yer verildi.

Hindistan, 2014 yılında İsrailli savunma şirketi Rafael ile 321 roket fırlatıcısı ve 8 bin 356 roket almak için anlaşma imzalamış ancak anlaşma Aralık 2017'de Hint yönetimince iptal edilmişti.

Buna karşın, anlaşma, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018 yılı ocak ayında Hindistan'a yaptığı ziyaret sonrası tekrar yürürlüğe konmuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 21:34
  1. İsrail
  2. Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü
  3. Binyamin Netanyahu
  4. Netanyahu

YORUM YAZ

  • MuratMurat34 dk önce
    Bende bayagi haber zannettim o paralanim kac katini bir zengin veriyo israile. Sizin gibilerde haberciyim diye geciniyolar
  • YILDIRIM YILDIRIM 50 dk önce
    Küçük ısrail dünyaya silah satıyor müslümanlar birbirini boğazlıyor. Yazık
  • uyan dünya uyan dünya 1 sa önce
    yahudiden mal alırken çok dikkatli olun. yumurta alıyorsanız röntgen cihazından geçirin sarısı içindemi bir bakın. sinsi kurnaz üç kağıtçı yahudi.

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