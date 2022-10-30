Hindistan’dan ATO üyelerine ticareti geliştirme daveti…

Yeni Akit Ankara

Alok Bansal direktörlüğünde, Hindistan’dan gelen “India Foundation (Hindistan Vakfı)” Heyeti, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırma Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ile birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Hindistan ile Türkiye’nin ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı ziyarette konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, iki ülke arasındaki ilişkilerin savunma sanayi başta olmak üzere turizm, sağlık, dizi film ve düğün gibi birçok alanda gelişmeye açık olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki 10 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmini yeterli görmüyoruz. İkili ticaretimizde Türkiye açık veriyor. Bu rakamı yükseltmek ve her iki ülkenin de dış açık vermeyeceği noktaya ulaştırmak gerekiyor. Türkiye ile Hindistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin artarak devam etmesi arzusundayız.” dedi. Baran, Türkiye ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi durumunda ticari ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkiler uzun yıllara dayanıyor

Türkiye ile Hindistan arasındaki ilişkilerin çok uzun yıllara dayandığını hatırlatan Baran, iki ülke arasında kültürel benzerlikler bulunduğuna da dikkat çekti. Baran, Hintçe ve Türkçe’de benzerlik içeren kelimelerden örnekler vererek, “Ortak kelimelerin varlığı birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlayan unsurların başında geliyor” diye konuştu. Ülkeler arasındaki yakın ilişkilere rağmen ticaretin istenilen seviyede olmadığını dile getiren Baran, “Bugün burada atılacak adımın ticari ilişkilerimizin gelişmesine ve rakamların daha yukarıya çıkartılmasına vesile olmasını umuyorum” dedi.

“Savunma sanayi alanında işbirliği yapabiliriz”

Alok Bansal da yaptığı konuşmada, Türkiye ile Hindistan’ın sosyal ve kültürel açıdan Asya’nın benzer ülkeleri olduğunu belirterek, her iki ülkenin de ilişkilerinde yeni bir döneme girdiğini söyledi. Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaretin meta ve petrol ticareti olmadığını, serbest rekabet ürünleri içeren ticaret olduğunu belirten Bansal, “Türk malları Hindistan’a Hint malları da serbest rekabet kuralları ile Türkiye’ye geliyor. Türkiye ile Hindistan arasında ticareti geliştirmek için karşılıklı daha fazla adım atılmaması üzücü. Ülkelerimiz arasında serbest ticaret anlaşması yok” dedi. Hindistan’ın bu yılın sonunda G20 dönem başkanlığını üstleneceğini bildiren Bansal, “Bu süreçte Türkiye ile ticareti geliştirecek çok fazla fırsatla karşılaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Türk şirketlerinin Hindistan’da inşaat sektörü başta olmak üzere yatırımları bulunduğunu kaydeden Bansal, hâlihazırdaki iş hacimlerinin 2-3 katı daha fazla iş potansiyelinin bulunduğunu söyledi. Bansal, Hindistan’ın bilişim teknolojileri ve farmakoloji alanında dünyanın önde gelen ekonomik üreticilerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Türkiye ile çeşitli alanlarında işbirliği yapılabileceğini anlattı. Bansal, “Türk dronlarının Ukrayna savaşında kullanıldığını görüyoruz. Savunma sanayi alanında işbirliği yapabiliriz. Ayrıca dizi ve film sektöründe Hindistan ile Türkiye işbirliği yapabilir. Ekonomik ve ticari ilişkiler iki ülkenin daha da yakınlaşmasına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

İki ülke arasında yeni dönem

Ziyarette konuşan ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ise, Hindistan heyetinin ANKASAM’ın Avrasya’ya ilişkin çalışmaları üzerine ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi. Türkiye ve Hindistan’ın ilişkilerinde yeni bir döneme girdiğini belirten Erol, bu ilişkilerin temelinde iktisadi ve ticari boyutun da yer aldığını söyledi. Erol, Ankara Ticaret Odası ve Hindistan Vakfı arasında tesis edilecek diyaloğun Türkiye-Hindistan ilişkilerine altyapı oluşturacağını kaydederek, “Her iki ülkenin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Modi, Şanghay Zirvesi’nde bir araya geldiler ve bu yeni döneme işaret ettiler” dedi.

Alok Bansal Direktörlüğündeki Hindistan Vakfı heyetinde, Emekli Büyükelçi Amar Sihna, Stratejik Konular Uzmanı Nitrin Gokhale, Kıdemli Araştırma Görevlisi Soumya Chaturvedi yer alırken, Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol Başkanlığındaki ANKASAM heyetinde ANKASAM Başkan Başdanışmanı Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan hazır bulundu. Ziyarette ATO Başkanı Baran'a, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar ve Ali Yıldız da eşlik etti.