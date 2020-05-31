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Dünya

Hindistan'daki koronavirüs salgınında rekor kırıldı

Hindistan'da günlük koronavirüs vakası sayısında rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte 8 bin yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 17:17:00 -
Hindistan'daki koronavirüs salgınında rekor kırıldı

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 8 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanırken, 193 kişi de yaşamını yitirdi.

Bu artışın, ülkede şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük artış olduğu aktarıldı.

Hindistan'da ölü sayısı 5 bin 188 oldu

MepaNews'te yer alan habere göre, toplam vaka sayısının 182 bin 990'a ulaştığı Hindistan'da, koronavirüs kaynaklı can kaybının ise 193 artarak 5 bin 188'e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüs vakalarının yüzde 70'ten fazlası Maharaştra, Gucarat, Tamil Nadu, Yeni Delhi, Madhya Pradeş ve Racastan eyaletlerinde görüldü..

Virüsten iyileşen hastaların sayısı 87 bin 99 olarak açıklandı.

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