Hindistan'daki koronavirüs salgınında rekor kırıldı
Hindistan'da günlük koronavirüs vakası sayısında rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte 8 bin yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.
Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 8 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanırken, 193 kişi de yaşamını yitirdi.
Bu artışın, ülkede şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük artış olduğu aktarıldı.
Hindistan'da ölü sayısı 5 bin 188 oldu
MepaNews'te yer alan habere göre, toplam vaka sayısının 182 bin 990'a ulaştığı Hindistan'da, koronavirüs kaynaklı can kaybının ise 193 artarak 5 bin 188'e ulaştığı bildirildi.
Koronavirüs vakalarının yüzde 70'ten fazlası Maharaştra, Gucarat, Tamil Nadu, Yeni Delhi, Madhya Pradeş ve Racastan eyaletlerinde görüldü..
Virüsten iyileşen hastaların sayısı 87 bin 99 olarak açıklandı.