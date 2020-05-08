Hindistan’da tren göçmenlere çarptı: 14 ölü

Korana virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan’da iş çıkışı evlerine yürüyerek ulaşmaya çalışan göçmen işçilere yük treninin çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ülke çapında sokağa çıkma yasağının sürdüğü Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde evlerine yürüyerek ulaşmaya çalışan göçmenlere yük treni çarptı. Feci kazada 14 göçmen hayatını kaybetti, 5 göçmen de yaralandı. Mart ayından bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülkede azalan ve bazı yerlerde hiç kullanılmayan toplu taşıma hayatı olumsuz etkilemişti. Hindistan Demiryolları Bakanı Piyush Goyal kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üzücü haberi duydum, kurtarma çalışmaları sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Raylarda uyuyorlardı”

Bir polis memuru kazaya ilişkin yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı nedeniyle trenin çalışmayacağını düşünen ve yürümekten bitkin düşen göçmenlerin raylarda uyuduğunu ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kaybı yaşanması nedeniyle üzüntü duyduğunu ve tüm yardımların sağlanacağını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.