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Aktüel

Hindistan’da tırın ağırlığını kaldıramayan köprü çöktü

Hindistan’da Çin sınırına yakın bir bölgede tırın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 15:19:39 -
Hindistan’da tırın ağırlığını kaldıramayan köprü çöktü

Hindistan’da Çin sınırına yakın bir bölgede tırın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Hindistan’da Çin sınırındaki Uttarakhand bölgesinde bir köprü inşaat aracı taşıyan tırın ağırlığını kaldıramayınca çöktü. Olay anına ait ortaya çıkan görüntülerde o sırada bir kişinin tırın arkasında köprüde yürüdüğü görülüyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, köprüde yürüyen kişinin olaydan yara almadan kurtulduğu tır şoförü ve içindeki diğer kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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