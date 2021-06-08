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Dünya

Hindistan'da tapınakta yangın!

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesindeki tapınakta elektrik kablolarından çıktığı tahmin edilen bir yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:54:00 - 2021-06-08 19:58:08

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde bir Hindu tapınağında yangın çıktı.

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde Trikuta Dağları’nın eteklerinde Hindular tarafından tanrıçaları Vaishno Devi adına yapılan tapınakta yangın çıktı. Ayrıca ziyaretçilerin konaklayabilecekleri bir kompleks olan tapınaktan siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Çok sayıda ekip sevk edildi

 

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Nakit sayım odasının yangından zarar gördüğü ifade edilirken, yangının elektrik kablolarından çıktığı tahmin ediliyor.

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