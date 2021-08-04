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Dünya Hindistan'da sel felaketi: En az 15 ölü, çok sayıda kayıp!
Dünya

Hindistan'da sel felaketi: En az 15 ölü, çok sayıda kayıp!

Hindistan'ın Batı Bengal ve Madya Pradeş eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinde en az 15 kişi hayatını kaybederken birçok kişi kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 00:40:00 -
Hindistan'da sel felaketi: En az 15 ölü, çok sayıda kayıp!

Hindistan'ın Batı Bengal ve Madya Pradeş eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışlar sel felaketine neden oldu. Selde evler sular altında kalırken, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

Evler su altında kaldı

Hindistan'ın Batı Bengal ve Madya Pradeş eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışlar sel felaketine neden oldu. Batı Bengal ve Madya Pradeş'te hayatı durma noktasına getiren sel baskınlarında birçok ev sular altında kaldı. Batı Bengal'de, sel ile mücadele için ordu görevlendirilirken, yaşanan felakette 15 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Batı Bengal'de yüzbinlerce vatandaş evsiz kalırken, birçok kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

Bir köprü yıkıldı

Madhya Pradesh'te ise, sel nedeniyle toplam 200 köy sular altında kalırken, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) tarafından yaklaşık bin 600 kişi güvenli bir yere tahliye edildi. Madhya Pradesh'te sabah saatlerinde kurtarma çalışmaları için havalanan Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 5 helikopter ise kötü hava şartları nedeniyle kurtarma çalışmaları sırasında iniş yapamadı.

Ayrıca Madhya Pradesh'te sağanak yağışlar sonucu dolan Madikheda Barajı'nın kapaklarından 10'unun açılması sonucu bir köprü yıkıldı.

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