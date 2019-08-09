0553 313 94 23

Hindistan’da savaş uçağı düştü

Hindistan’ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:23
Hindistan’da savaş uçağı düştü

Hindistan’ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü. Pilotların kazadan sağ kurtuldu.


Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Sukhoi Su-30 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotların sağ olarak bulunduğu birinin bacağından yaralandığı aktarıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri’nin doğruladığı kazada “2 pilot sağ olarak kurtuldu. Pilotlardan biri bacağından yaralandı” açıklaması yapıldı. Bölgede yaşayan halkın pilotlardan birinin enkaz altından çıkarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehitkamil’deki camiler bayram namazına hazır
    1. Şehitkamil’deki camiler bayram..
    2. Çocuklar Kabe'nin neşesi oldu
    3. Başkan Kılıç’tan trafik mesajı
    4. Spekülatif kur atağında bir yıl geride..
    5. "Türkiye diplomatik arenada barış,..
    6. Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi..
    7. Liderlerin bayram programı
    8. Kıbrıs’ta liderlerin kritik görüşmesi..
    9. TCMB'den repo ihalesi
    10. Çakır’dan bağış kampanyasına tam destek
    11. Kütahya Yeşilay’dan Rektör Uysal’a..
    12. (Özel) Veterinerler kurbanları ‘Rueff..
    13. Genç güreşçiler, Estonya’daki Dünya..
    14. Bayram şekerleri tezgahları süslüyor
    15. Kurban eti nasıl saklamalı
    16. FETÖ’den aranan şahıs trafik..
    17. Hindistan’da sağanak muson yağmurları:..
    18. Şaphane Kır Düğün Salonu’na ilave tesis
    19. En çok ihracat alüminyumda
    20. Kütahya İl Müdürlerinden Müdür..
    21. Hisarcık Tarım Kredi Müdürü Yaman:..
    22. (Özel) Bayramlarda köpek otellerinde..
    23. Bayramlar sosyal medyadan kutlanıyor
    24. Milletvekili Erenler ve İl Başkanı..
    25. Mevsimlik tarım işçileri insanca..
    26. Başkan Karabacak: “Bayramlar kardeşlik..
    27. Belediye Kütahyaspor transfere doymuyor
    28. Gaziantep’te araçtan 6 kilo 700 gram..
    29. Tokat’ta trafik kazası: 9 yaralı
    30. Başkan Serçe: “Konyamızın gücüne güç..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama