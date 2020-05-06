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Aktüel

Hindistan'da salgın nedeniyle nisanda 122 milyon kişi işsiz kaldı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:10:56 -
Hindistan'da salgın nedeniyle nisanda 122 milyon kişi işsiz kaldı

ANKARA (AA) - Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar nedeniyle nisanda 122 milyon kişinin işini kaybettiği bildirildi.

Ülkede yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için 25 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı toplu işten çıkarmalara ve ciddi boyutta iş kayıplarına neden oldu.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Ekonomisini İzleme Merkezi (CMIE), ülkedeki işsizlik oranının yüzde 27,1 ile rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

CMIE verilerine göre, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında hastaneler, eczaneler ve gıda tedariği gibi temel hizmetler hariç çoğu ekonomik faaliyetin durma noktasına geldiği ülkede işsizlik oranı, nisanda 23,5'e yükseldi.

Ülkede, sadece nisanda işsiz kalan 122 milyon kişiden 91 milyonunu esnaf ve işçiler oluştururken, serbest meslek sahibi 18 milyon civarında kişi de işini kaybetti.

Hindistan'da bugüne kadar toplam 49 bin 436 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 1695 kişi hayatını kaybetti.


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