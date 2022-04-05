Hindistan'da Müslümanlara ait evler kundaklanıyor!

Hindistan'ın birçok bölgesinde Müslüman halka yönelik kitlesel linç eylemlerinin devam ettiği rapor ediliyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Hindistan'ın farklı eyaletlerinde birçok bölgede devlet destekli radikal Hindu çeteler Müslümanları hedef aldı.

Hindistan'ın Karnataka, Racastan ve Uttar Pradeş gibi çok sayıda eyalette düzenlenen saldırılarda birçok Müslüman yaralandı.

Müslümanlara ait camiler, evler ve dükkanlar gibi çeşitli yaşam alanları da kundaklandı.

Uttar Pradeş eyaletinin Meerut şehrinde Hindu çeteler, Müslüman bir seyyar satıcıya saldırdı.

Saldırıda seyyar satıcı darp edilirken, tablası da zarar gördü.

Müslümanlar için tarihi açıdan önem arz eden eyalet, radikal Hinduların en fazla saldırı gerçekleştirdiği bölgelerden biri.

Bir diğer saldırı, başörtüsü yasağıyla gündeme gelen Karnataka eyaletinde düzenlendi.

Bir caminin basıldığı saldırıda en az 2 Müslüman yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Racastan eyaletinde düzenlenen bir diğer saldırı da Müslümanları hedef aldı.

Radikal Hindu milislerce düzenlenen saldırıda Müslümanlara ait en az 40 ev ateşe verildi.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar artış gösteriyor.

Saldırıların dozunun artmasından ve yaşananların Müslümanlara karşı toplu bir soykırıma dönüşmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News