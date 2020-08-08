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Aktüel

Hindistan'da "Modi çok yaşa" sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre dayak

Gaffar Ahmed Kachava: - "Slogan atmayı reddettiğimde sakalımı çektiler, bana tekme ve yumruk attılar. 2-3 dişim kırıldı. Benden Pakistan’a gitmemi istediler"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 19:40:43 -
Hindistan'da "Modi çok yaşa" sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre dayak

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Racastan eyaletinde, Başbakan Narendra Modi için "çok yaşa" sloganı atmayı reddeden Müslüman şoförün 2 kişi tarafından dövüldüğü bildirildi.

Indian Express gazetesindeki habere göre, Sikar şehrinde “rikşa" (taksi) olarak kullanılan 3 tekerlekli triportör şoförlüğü yapan 52 yaşındaki Gaffar Ahmed Kachava, bir köyde iki kişi tarafından durdurularak “Modi çok yaşa” ve “Jai Shri Ram" (Tanrı Ram'a selam olsun)” gibi Hinduizm’e ait çeşitli sloganlar atmaya zorlandı.

Kachava, yaptığı açıklamada, "Slogan atmayı reddettiğimde sakalımı çektiler, bana tekme ve yumruk attılar. 2-3 dişim kırıldı. Benden Pakistan’a gitmemi istediler." dedi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Müslüman şoför hastaneye kaldırıldı.

Kachava’nın şikayeti üzerine polis, 35 yaşındaki iki zanlıyı gözaltına aldı.

Sosyal medyada, aralarında siyasetçi ve gazetecilerin bulunduğu binlerce kişi, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin son yıllarda arttığı Hindistan'da çok sayıda benzer olay yaşanıyor.

31 Temmuz'da Hindistan'ın Gurgaon şehrinde aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla Müslüman bir genç linç edilmişti.

Hindistan'da geçen sene haziranda Tabrez Ensari adındaki Müslüman gencin öldürülmesi, ülkede Müslümanlara yönelik şiddet tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti.

Direğe bağlanarak 12 saat boyunca dövülen Ensari, olaydan 4 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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