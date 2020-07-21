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Dünya

Hindistan'da maymunlar anne ve 4 çocuğunun ölümüne neden oldu

Hindistan'da hava sıcaklığı nedeniyle evlerinin avlusunda uyuyan anne ve 4 çocuğu, bir maymun topluluğunun yıktığı duvarın enkazı altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:30:00 -

Hindistan'da havanın sıcak olması sebebiyle evlerinin avlusunda uyuyan bir ailenin 5 üyesi, bir maymun topluluğunun duvarı yıkmasıyla öldü. Olayda anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti.

7 kişilik ailenin 5 ferdi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Shahjahanpur bölgesinde hava sıcaklığı nedeniyle evlerinin avlusunda uyuyan 7 kişilik bir ailenin 5 üyesi, bir maymun topluluğunun duvarı yıkmasıyla öldü.

Maymunlar nedeniyle her yıl onlarca kişi ölüyor

Kazada anne ve 4 çocuğunun öldüğü, 2 aile üyesinin ise tedavi gördüğü belirtildi. Yetkililerin aileye tazminat teklif ettiği açıklandı. Öte yandan 50 milyon maymuna ev sahipliği yapan Hindistan'da, maymun saldırılarının yanı sıra maymunlar nedeniyle meydana gelen kazalarda da her yıl onlarca kişi ölüyor.

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