  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 3 isyancı öldü
Aktüel

Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 3 isyancı öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:07:57 -
Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 3 isyancı öldü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Bihar eyaletinde Maocu isyancılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 isyancı öldü.

Ülke basınındaki habere göre, Barachatti bölgesindeki ormanlık alanda güvenlik güçleriyle Maocular arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 3 isyancı öldü.

Güvenlik güçleri, isyancılara ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

Çatisgarh eyaletinde de 22 Mart'ta Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 17 güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i tüylerini diken diken eden o sahneyi anlattı
Gündem

Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i tüylerini diken diken eden o sahneyi anlattı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Boran Alp karakteriyle büyük beğeni toplayan Yiğit Uçan diziyle ilgili bir ..
Koronavirüs aşısı mı? Simpsonlar'da şok görüntü
Gündem

Koronavirüs aşısı mı? Simpsonlar'da şok görüntü

Gazeteci Mehmet Ali Önel, koronavirüs aşısı ile ilgili gelen haberlerin ardından, The Simpsonlar dizisinin pandemi ilan edilmeden çok önce y..
Android kullanıcıları dikkat! Para çalan uygulama tespit edildi
Teknoloji

Android kullanıcıları dikkat! Para çalan uygulama tespit edildi

Android işletim sistemine sahip cihazlarda 100 milyondan fazla indirme alan bir uygulamanın kullanıcılardan para çaldığı ortaya çıktı. ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay