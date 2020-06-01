Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 190 bini aştı

ANKARA (AA) - Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 190 bini geçti.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 392 artışla toplamda 190 bin 791'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 182 artarak toplamda 5 bin 408 oldu.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 67 bin 655'e çıktı. Maharaştra'yı 22 bin 333 ile Tamil Nadu, 19 bin 844 ile Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Ulusal Başkent Bölgesi ve 16 bin 779 ile Gucerat izledi.