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Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 150 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:03:35 -
Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 150 bini aştı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 150 bini geçti.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte görülen 6 bin 387 vakayla ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 151 bin 767’ye ulaştı.

Son bir günde salgın dolayısıyla 170 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 337’ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 64 bin 426 kişi tedavi edildi.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 54 bin 758'e çıktı. Maharaştra'yı 17 bin 728 vakayla Tamil Nadu, 14 bin 821 vakayla Gucerat izledi. Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Ulusal Başkent Bölgesinde vaka sayısı 14 bin 465 oldu.

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