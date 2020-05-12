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Hindistan'da karbondioksit emisyonu neredeyse 40 yıl sonra düştü

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:08:59 -
Hindistan'da karbondioksit emisyonu neredeyse 40 yıl sonra düştü

ANKARA (AA) - Hindistan'da ekonomideki durgunluk ve yenilenebilir enerji yarışının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının, fosil yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığı bildirildi.

Çevre konularına dikkati çeken Carbon Brief sitesinin araştırmasına göre, Hindistan'da karbondioksit emisyonu neredeyse 40 yıl sonra ilk kez düştü.

Araştırma, karbondioksit emisyonunun martta yüzde 15, nisanda yaklaşık yüzde 30 azaldığını ortaya koydu.

Ülkede mart ayında akaryakıt tüketiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldığı kaydedildi.

Hindistan'da karbondioksit emisyonunun son 37 yıldır artma eğiliminde olduğu, Kovid-19 salgını sırasında uygulanan sokağa çıkma yasağının bu eğilimi tersine çevirdiği vurgulandı.




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