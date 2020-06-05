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Aktüel

Hindistan'da hamile filin patlayıcı yerleştirilen ananas nedeniyle ölümüyle ilgi soruşturma sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:15:25 -
Hindistan'da hamile filin patlayıcı yerleştirilen ananas nedeniyle ölümüyle ilgi soruşturma sürüyor

ANKARA (AA) - Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde, içine kestane fişeği yerleştirilen ananası yiyen hamile bir filin ölümünün yankıları devam ederken olayla ilgili süren soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Eyalet Orman Bakanı K Raju, hamile filin ölümüne neden olan, içine kestane fişeği yerleştirilen ananası yemesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişinin tutuklandığını belirtti.

Polis ve orman birimlerinin yürüttüğü ortak soruşturma çerçevesinde 2 kişinin de sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ifade eden Raju, "Daha fazla tutuklamalar olacak." dedi.

Haberde, tutuklanan kişinin, Sessiz Vadi Milli Parkı'nda çalıştığı ve sorgu sırasında, mahsullere saldıran yaban domuzlarını kontrol etmek için patlayıcı yüklü tuzaklar yaptığını söylediği aktarıldı.

Söz konusu kişinin, en son tuzağı, kimliği belirsiz iki kişinin isteği üzerine yaptığını belirttiği kaydedildi.

Diğer yandan, Hindistan Çevre Bakanı Prakash Javedkar, Yaban Hayatı Suçu Kontrol Bürosunun da olayla ilgili bir başka soruşturma başlattığını açıkladı.


- Filin ölümü tepkilere yol açmıştı

Palakkad bölgesindeki Sessiz Vadi Milli Parkı'nda yaşayan 15 yaşındaki hamile fil, geçen hafta, yakındaki bir köye giderek burada kimliği belirlenemeyen kişilerce hazırlanan kestane fişeği yerleştirilmiş ananası yemişti.

Filin ağzında patlayan meyve, 2 aylık hamile hayvanın acı çekerek günlerce yürümesine ve 27 Mayıs'ta bir nehirde ölmesine yol açmıştı.

Yetkililer, bölge halkının, mahsullerini ayı ve domuz gibi vahşi hayvanlardan korumak için bu tür tuzaklar kurduklarını belirtmişti.

Aralarında gazeteci, yazar, sporcu, iş adamı ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişi, filin "vahşice" öldürülmesine tepki göstermişti.

Öte yandan polis, konuyla ilgili devam eden soruşturmada 3 şüphelinin tespit edildiğini belirtmişti.

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